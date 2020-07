Fdi: carcere fino a 8 anni per chi distrugge beni storico-artistici (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “La proposta di legge che abbiamo presentato alla Camera dei Deputati, a prima firma Giorgia Meloni, per inasprire le pene e le sanzioni per chi deturpa, vandalizza o addirittura distrugge i nostri beni storico-artistici copre un vuoto normativo inaccettabile. Con l’approvazione della legge le pene, che oggi si limitano a poche migliaia di euro, arriveranno fino a 8 anni di reclusione e a 100.000 euro di sanzione per la distruzione, irreparabile, di un bene storico-artistico.” “Dobbiamo difendere la bellezza d’Italia di cui siamo eredi, e custodi, e che e’ il motivo per cui milioni di turisti vengono a visitarci e su cui si basa il successo del Made in Italy nel mondo soprattutto oggi che in troppi ritengono che le ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Fdi carcere Statue, Fdi: fino a 8 anni di carcere per chi distrugge o deturpa beni storico-artistici AgCult Uta, un detenuto colpisce gli agenti con una spranga

CAGLIARI. Ancora aggressioni all'interno del carcere di Cagliari Uta. Un detenuto con problemi psichici, dopo aver danneggiato la sua cella, si è scagliato contro gli agenti della penitenziaria... CAG ...

Agenti feriti a Uta, solidarietà da Fratelli d’Italia Sardegna: “Più sicurezza nelle carceri”

Dopo l’aggressione avvenuta all’interno del carcere di Uta il 6 luglio, che ha visto un detenuto con problemi psichici scagliarsi contro alcuni agenti della Polizia penitenziari, gli esponenti sardi d ...

