Coronavirus, tutte le notizie della notte: negli Stati Uniti 43mila casi in 24 ore. Trump attacca ancora la Cina: «La colpa è di Pechino» (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono salite a 11.240.943 le persone colpite da Coronavirus nel mondo, 530.137 i morti. Gli Usa sono il Paese con più contagi e vittime (2.839.436 casi, 129.676 morti ), segue il Brasile (1.577.004 e 64.265). Aumentano i decessi in Messico, che con 30.366 vittime diventa il quinto Paese più colpito al mondo per numero di morti, superando la Francia, secondo i dati della Johns Hopkins University. Usa Ansa Il presidente Trump insieme alla moglie Melania durante le celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenzanegli Stati Uniti sono Stati registrati 43mila casi in 24 ore, il totale sale a 2.839.436. Le vittime sono 129.676. Dei nuovi contagi, 11.400 sono Stati registrati in Florida, mai così tanti. Donald Trump, nel corso delle celebrazione del Giorno d’Indipendenza alla Casa Bianca, è ... Leggi su open.online

