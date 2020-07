Zurigo, tigre siberiana attacca una dipendente dello zoo: morta donna di 55 anni. L’esemplare è in isolamento (Di sabato 4 luglio 2020) Una tigre di Siberia ha morso e ucciso una dipendente dello zoo di Zurigo, di 55 anni. Il fatto è accaduto domenica intorno alle 13.30. Per la donna la ferita è stata fatale al punto che, nonostante i soccorsi repentini, non c’è stato nulla da fare. Dopo l’allerta, data da un visitatore, due squadre sono intervenute per attirare la tigre fuori dal recinto e prestare soccorso alla vittima dell’attacco, ma la donna è morta sul posto. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente né perché la 55enne si trovasse nel recinto insieme alla tigre. Al momento, Irina, un esemplare femmina di tigre dell’Amur (o tigre siberiana) di 5 anni, il secondo presente nelle zoo insieme a Sayan, un maschio di quattro anni e mezzo, è ancora viva ed è stata posta in isolamento. I dipendenti hanno chiarito che prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano

