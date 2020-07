Napoli chiamato a sfatare il tabù Roma: al San Paolo non vince da 6 anni (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà la 146esima sfida in Serie A tra Napoli e Roma, edizione numero 73 in casa azzurra. Con Questo il bilancio dei 72 precedenti al San Paolo: 31 vittorie del Napoli, 22 pareggi e 19 successi giallorossi. Gli azzurri non battono la Roma a Fuorigrotta da 6 anni. Ultima vittoria del Napoli al San Paolo in Serie A: 1 novembre 2014 – Napoli v Roma 2-0. Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo in Serie A: 28 ottobre 2018 – Napoli v Roma 1-1 Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo in Serie A: 3 marzo 2018 – Napoli v Roma 2-4 L'articolo Napoli chiamato a sfatare il tabù Roma: al San Paolo non vince da 6 anni proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Cengiz Under è considerato partente dalla Roma. Su di lui c’è il Napoli: Aurelio De Laurentiis ha proposto 31 milioni di euro per l’esterno giallorosso, chiamato per sostituire Callejon tra le fila di ...

Napoli, Insigne ammette: “Ammutinamento fu un errore”

Lorenzo Insigne è uno degli idoli di Napoli. Cresciuto a Frattamaggiore e nelle file delle giovanili del Napoli, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella squadra partenopea di cui ora è il capi ...

