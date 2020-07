India, Enel Green Power vince la gara: realizzerà il suo primo impianto solare nel Paese (Di sabato 4 luglio 2020) Enel Green Power, attraverso la sua controllata Indiana per le energie rinnovabili, EGP India, si è aggiudicata il diritto di firmare un contratto di fornitura energetica della durata di 25 anni per un progetto solare da 420 MW in India, che sarà ubicato nello Stato del Rajasthan e sarà il suo primo impianto solare nel Paese. L’aggiudicazione del progetto è avvenuta nell’ambito della Nona Tranche da 2 GW della gara d’appalto nazionale per l’energia solare indetta dalla società governativa Solar Energy Corporation of India Limited. La costruzione dell’impianto solare, che dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2021, comporterà un investimento di circa 180 milioni di dollari statunitensi. In base al contratto di fornitura di energia che sarà assegnato a EGP alla luce della gara d’appalto odierna, il ... Leggi su ildenaro

ih_community : Enel Green Power vince gara solare in India. Gli in house - - SerniaRuggiero : #Enel vince la sua prima gara in India per un progetto solare da 420 MW - 01-07-2020 - TrendOnline : #Enel cauto dopo newflow India. Per i broker è un buy imperdibile - MarketWall_ITA : ??#EnelGreenPower (#EGP) ha vinto la gara per la fornitura di #energiasolare da 420 MW in #India, della durata di 25… - broby68 : Enel Green power vince la sua prima gara solare in India aggiudicandosi 420 MW di capacità -