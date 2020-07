Accadde oggi: nel 1884 a Parigi viene presentata la Statua della Libertà, dopo due anni sbarcherà negli USA [GALLERY] (Di sabato 4 luglio 2020) Era il 4 luglio 1884 quando a Parigi veniva presentata per la prima volta la Statua della Libertà, come omaggio del popolo francese agli americani, in segno di libertà e indipendenza. Diventata il simbolo degli Stati Uniti d’America, la Statua della Libertà è stata progettata proprio da due francesi, Frédéric-Auguste Bartholdi e Gustave Eiffel, lo stesso che ha ideato l’omonima torre Parigina, e che si occupò principalmente dello scheletro di sostegno. Statua della Libertà, USA dopo la presentazione ci vollero oltre due anni per l’inaugurazione della Statua della Libertà negli Stati Uniti d’America, che avvenne il 28 ottobre 1886. La Statua è alta 93 metri, di cui 47 m di piedistallo, ed è visibile fino a 40 chilometri di distanza. Rappresenta una donna, la libertà, che ... Leggi su meteoweb.eu

Finito in carcere, per una notte e mezza giornata, ingiustamente. È accaduto a Vinicio Fois, 77 anni di Cagliari, condannato a cinque anni nel processo della banda Mesina. Anche la sua pena è diventat ...

Covid-19 in Veneto, Zaia: “Lunedì ordinanza più severa. Tso per chi rifiuta le cure”

“Io non so a chi fare i complimenti” esordisce in conferenza stampa il governatore del Veneto Luca Zaia. “Sta accadendo quello che vi avevo preannunciato: siamo passati dal rischio basso al rischio el ...

