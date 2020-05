Firenze | marito violento maltratta la moglie per 5 anni Arrestato

(Di lunedì 4 maggio 2020) La donna ha riferito ai che i comportamenti violenti delandavano avanti già da 5e non era mai stati denunciati per paura di ritorsioni nei suoi confronti o di ripercussioni sull'affidamento dei figli. Ilè statopermenti a disposizione del pm di turno, Christine Von Borries

LA NAZIONE

FIRENZE – L’accusa è di aver maltrattato e provocato lesioni alla moglie per 5 anni. Al punto da renderle la vita un inferno. Fino all’ultimo litigio, finito con violenza, davanti ai figlioletti, che ...Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto. Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima ser ...