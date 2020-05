Bonomi | A settembre rischio esplosione emergenza sociale

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 4 maggio 2020) Gabriele Laganà Il presidente di Confindustria, Carlo, ritiene non sufficienti i provvedimenti adottati dal governo in merito per fronteggiare la crisi economica Non è da escludere ildi unadell’a partire da. L’avvertimento, suffragato da una serie di elementi concreti, è stato lanciato dal presidente di Confindustria, Carlo. Il numero uno dell’organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi italiani, in una intervista al Corriere della Sera, ha attaccato il governo in merito ai provvedimenti adottati per fronteggiare la crisi economica causata dall’coronavirus. Secondo, infatti, l’esecutivo ha messo in campo una serie di azioni non risolutorie e che si consumeranno nel giro di breve tempo senza che producano effetti ...