Marzia Tagliamento | basket femminile | “Sto lavorando per tornare in Nazionale Vorrei

(Di venerdì 1 maggio 2020) Sulla carta d’identità gli anni sono 24, ma per esperienza cestisticane dimostra molti di più. Brindisina di nascita, dopo gli esordi nella sua città alla Futuraha preso la via di Battipaglia, prima di lanciarsi nel gotha del. La sua parabola è passata anche dalla Spagna, prima diin Italia ancora con Battipaglia prima e con Ragusa, una delle tre grandi pretendenti per la vittoria dello scudetto, poi. L’abbiamo raggiunta per un’intervista telefonica sulla via del ritorno verso la propria terra: ci ha parlato della sua carriera, dellae di alcune delle vicende più attuali del mondo della palla a spicchi. Come hai vissuto l’interruzione della Serie A1? “Abbastanza male. Le cose stavano andando molto bene. Dopo che sono andata via da Battipaglia era ...