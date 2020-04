Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul Nove (in live streaming su Dplay). Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti (Nove) - dagli attacchi agli scienziati al virus in Lombardia “già da gennaio” : rivedi l’ultima puntata del programma di Peter Gomez

Sono le Venti (Nove) - Galli : “Isolamento di 14 giorni dopo contatto a rischio? Protocollo non più attuale. Oltre 6% asintomatico - servono test”

Sono le Venti - la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove : segui la diretta (Di giovedì 30 aprile 2020)ledi: latrasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul(in live streaming su Dplay).LE, il nuovodi, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft.è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolole, ladeldisullaproviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : “Dà l’immagine di un uomo stanco, che ha lavorato tutto il giorno e che non se ne vergogna”. Ascoltate analisi dell… - sonoleventi : CLASSE DIRIGENTE, QUELLI CHE SI TAGLIANO LO STIPENDIO Link Puntata: - LaStampa : Mentre i riflettori sono puntati sugli wet market asiatici, in Africa da almeno venti anni il consumo di carne selv… - hack_stefano : RT @sonoleventi: CLASSE DIRIGENTE, QUELLI CHE SI TAGLIANO LO STIPENDIO Link Puntata: - Surfiniae : RT @fattoquotidiano: ?? Segui in diretta la nuova puntata di @sonoleventi di @petergomezblog #SonoLeVenti -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Sono le Venti (Nove), Galli: “Isolamento di 14 giorni dopo contatto a rischio? Protocollo non più… Il Fatto Quotidiano Maltempo: vento di burrasca in Toscana, Emilia-Romagna e Marche

L’Europa mediterranea è interessata da un flusso occidentale al cui interno viaggiano degli impulsi instabili, causa di alcuni rapidi peggioramenti delle condizioni meteorologiche sull’Italia, associa ...

Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta

Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è ...

L’Europa mediterranea è interessata da un flusso occidentale al cui interno viaggiano degli impulsi instabili, causa di alcuni rapidi peggioramenti delle condizioni meteorologiche sull’Italia, associa ...Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è ...