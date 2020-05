Sondaggi politici | meno di 3 punti tra Lega e PD

Agenzia_Italia : Continua il calo della Lega nei sondaggi. Il centrodestra cede mezzo punto alla maggioranza - you_trend : ?? Torna la Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? La #Lega perde l'1,3% ris… - SkyTG24 : Sondaggi politici, Ipsos: 'Lega in calo del 5,75%' - cdghietta : RT @RoruRr: @GuidoCrosetto @matteorenzi La tristezza infinita é che politici ,mass media, social, anche in questo periodo terribile non f… - PoliticaNewsNow : Sondaggi politici, Supermedia YouTrend per Agi: calo della Lega, stabili FdI e FI -

Sondaggi politici Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sondaggi politici