Valentino Rossi riapre il Ranch | le nuove regole

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 29 aprile 2020)il. Dal 4 maggio nella struttura dovrebbe riprendere l’attività sportiva. TAVULLIA –il. Dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus, la struttura di Tavullia dovrebbe riprendere la consueta attività sportiva anche se rispettando le norme anti-coronavirus che sono state decise dal Governo. Nessun abbraccio dopo le sfide e corpi a corpi da evitare con il Dottore che sta pensando a sfide contro il tempo per cercare di riprendere la competizione. E purtroppo non ci potranno essere le tanto attese cesne subito dopo la gara.: “Sappiamo che dobbiamo cambiare alcune cose”sin dall’inizio di questa emergenza aveva deciso di irrigidire i protocolli rinunciando anche agli allenamenti individuali per una questione di senso civico. Ora con la fase 2 ...