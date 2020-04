Latina | manutenzione strade e pubblica illuminazione | ecco gli interventi in corso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) A partire dal 15 aprile se in concomitanza con la riapertura degli impianti di produzione dei conglomerati bituminosi, il Servizio Decoro e Manutenzioni del Comune diha riattivato le operazioni didelle. È stata eseguita l’asfaltatura di via Duca del Mare e di via Padre Reginaldo Giuliani, mentre altridisono stati effettuati in via Persicara e in corrispondenza dell’incrocio tra via Vespucci e viale Kennedy. Lavori relativi alla segnaletica orizzontale sono stati eseguiti in via dei Mille e via Emanuele Filiberto. Proseguono inoltre i lavori relativi al terzo stralcio della Convenzione Consip “Servizio Luce 3” con la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED. In questa settimana il cronoprograma prevede le seguenti vie: Via Signorini e Signorini Parcheggio, Via G. Raggio, Largo ...