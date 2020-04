Vito Grassi eletto presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria (Di martedì 28 aprile 2020) Il Consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria, riunito questa mattina in streaming, ha eletto il numero uno dell’Unione Industriali Napoli Vito Grassi presidente per il biennio 2020-2022 (il mandato è rinnovabile). Grassi diventerà vice presidente di diritto dopo che il presidente designato Carlo Bonomi avrà sottoposto la sua squadra al vaglio del Consiglio generale convocato giovedì 30 aprile. L'articolo Vito Grassi eletto presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Emergenza Coronavirus - Vito Grassi : No al lockdown - sì al rinvio delle scadenze fiscali per tutte le imprese

Graded tra le “Inspiring Stories” di Elite : intervista all’ad Vito Grassi (Di martedì 28 aprile 2020) Ildi Confindustria, riunito questa mattina in streaming, hail numero uno dell’Unione Industriali Napoliper il biennio 2020-2022 (il mandato è rinnovabile).diventerà vicedi diritto dopo che ildesignato Carlo Bonomi avrà sottoposto la sua squadra al vaglio delgenerale convocato giovedì 30 aprile. L'articolodeldi Confindustria proviene da Ildenaro.it.

BencivengaInfo : Confindustria: Vito Grassi eletto presidente Consiglio rappresentanze regionali Il Consiglio delle rappresentanze… - crescoppola : RT @Unindustria_NA: Vito Grassi al @Mattino: Aziende vicine al crac per colpa della burocrazia, ora è urgente sbloccare i prestiti. dopo la… - BencivengaInfo : RT @Unindustria_NA: Vito Grassi al @Mattino: Aziende vicine al crac per colpa della burocrazia, ora è urgente sbloccare i prestiti. dopo la… - Unindustria_NA : Vito Grassi al @Mattino: Aziende vicine al crac per colpa della burocrazia, ora è urgente sbloccare i prestiti. dop… -