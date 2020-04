Cosa si potrà fare e cosa no dal 4 maggio Cosa riapre e cosa resta chiuso | calendario e

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 aprile 2020) Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha varato un nuovo DCPM che consentirà il varo della cosiddetta Fase 2 dal 4. Le riaperture delle attività saranno però scaglionate nelle settimane successive, sino ad arrivare al 1° giugno per bar, ristoranti, barbieri ed estetisti. Masi potrà realmentenella Fase 2 e come cambieranno le nostre vite?resterà invece vietato? Qual è ildelle riaperture? Facciamo chiarezza.HA GIA’ RIAPERTO IL 27 APRILE? Cantieri pubblici. Comparti legati all’area export.SI POTRA’DAL 4? Ci si potrà spostare, entro i confini della propria regione, solo per motivi di salute, stretta necessità e lavoro. Inoltre si potrà incontrare i propri congiunti, purché indossando la mascherine e mantenendo ...