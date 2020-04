CNA Campania Nord | “Salviamo il commercio concedendo gli spazi pubblici”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, la CNA, col suo direttore territoriale per la provincia di Benevento, Annarita De Blasio, si fa parte costruttiva lanciando un piano ben preciso, volto alle istituzioni, in difesa di artigiani e commercianti stremati dalla emergenza sanitaria e commerciale da Coronavirus: “Benevento patrimonio dell’Immunità”. “Non lasciamo morire d’inedia le imprese del territorio – è il monito accorato della De Blasio -. Bar, botteghe, ristoranti possono tornare a nuova vita, basta ridisegnare glidella città. Ritagliamo i pubblici, quelli all’aperto, per concederli agli avventori. La dotazione storico paesaggistica della città è straordinaria. Creiamo sinergia allora tra ...