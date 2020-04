Le vostre poesie | «Notte senza le stelle coperto è il cielo di incubi»

(Di sabato 25 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

Poesiaitalia : Scrivete nel@tweet sottostante le vostre #Poesie e pensieri! Saranno lette in diretta streaming il 29 Aprile su… - MontiFrancy82 : Inauguriamo oggi sul quotidiano online @SMSNEWSOFFICIAL una nuova rubrica chiamata 'L’angolo della poesia'. Mandate… - SMSNEWSOFFICIAL : Inauguriamo oggi una nuova rubrica chiamata 'L’angolo della poesia'. Mandateci, se vi va, le vostre poesie. Iniziam… - Zebrastiano : @CarmineMetrano Prof Mi illumino d'immenso leggendo le vostre poesie ?????? - XiaoSeanZhan : Amo le vostre poesie -

Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo