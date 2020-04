(Di venerdì 24 aprile 2020) Errore grossolano della magistratura suieffettuati verso il, che nelle ultime ore hanno effettuato la confisca definitiva dell’saloneSRL nonostante la società non abbia mai avuto contatti con la banda criminale del Litorale Romano. La confisca dell’azienda situata a Viale dei Romagnoli 25 e impegnata nel mercatomobilistico è avvenuta la mattina del 16 Aprile, in un quadro che ha visto con questo episodio l’aggravarsi di un quadro aziendale già controllato da un anno e mezzo dallerità di Polizia per indagare sulle presunte vicinanze al. Il problema di fondo che fa porre un “buco nell’acqua” alle indagini degli investigatori sulla vicinanza tra laSRL e la famosa banda criminale diè la mancanza di prove e sopratutto ...

CorriereCitta : #Ostia, sbagliano i sequestri al clan #Spada: confiscata la Gamma Auto -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia sbagliano

Il Corriere della Città

Ma, se tutto va come sembra dover andare, sarà anche la data in cui a Roma diventerà difficile, molto difficile ... con cartelli e con la segnaletica apposta sul pavimento per evitare di sbagliare ...reagisco non volendo sbagliare più. Per questo sulla ripartenza voglio fare un buon lavoro e non voglio portare in maniera affrettata la città a riaprirsi se non ci sono le condizioni”. Parla il ...