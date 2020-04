Coronavirus: cosa vuol dire ammalarsi di COVID-19? (Di giovedì 23 aprile 2020) La pandemia da Coronavirus ha cambiato profondamente la vita di ciascuno, così come ha cambiato il modo di affrontare le patologie da parte del Sistema Sanitario. Per questo è ancora più importante conoscere l’identikit del paziente: a rispondere è una prima indagine su circa 1.600 ricoveri in Terapia Intensiva avvenuti in Lombardia nelle settimane iniziali di diffusione del contagio. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica JAMA, ha come ricercatore principale Giacomo Grasselli, responsabile della Anestesia e Terapia Intensiva Adulti del Policlinico di Milano diretta da Antonio Pesenti. Secondo i dati riportati dai ricercatori, in circa l’80% delle persone positive l’infezione da COVID-19 si manifesta con sintomi lievi, come febbre e tosse secca, che non richiedono cure particolari. Nel 20% dei casi invece la malattia si ... Leggi su meteoweb.eu Deep State - cos'è e cosa c'entra col coronavirus/ “Ha portato arma biologica a Wuhan”

Coronavirus - dal trasporto aereo fino a treni e autobus : cosa cambierà nella fase 2 - la bozza delle linee guida del MIT

Fase 2 Coronavirus | Ecco cosa ci aspetta con la fine del lockdown (Di giovedì 23 aprile 2020) La pandemia daha cambiato profondamente la vita di ciascuno, così come ha cambiato il modo di affrontare le patologie da parte del Sistema Sanitario. Per questo è ancora più importante conoscere l’identikit del paziente: a rispondere è una prima indagine su circa 1.600 ricoveri in Terapia Intensiva avvenuti in Lombardia nelle settimane iniziali di diffusione del contagio. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica JAMA, ha come ricercatore principale Giacomo Grasselli, responsabile della Anestesia e Terapia Intensiva Adulti del Policlinico di Milanotta da Antonio Pesenti. Secondo i dati riportati dai ricercatori, in circa l’80% delle persone positive l’infezione da-19 si manifesta con sintomi lievi, come febbre e tosse secca, che non richiedono cure particolari. Nel 20% dei casi invece la malattia si ...

chetempochefa : Per chi non l’avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professor @RobertoBurioni dal 26 genna… - NicolaPorro : Il #pazientezero, il mercato dei pipistrelli, i test nel laboratorio di #Wuhan: sono tanti i misteri che accompagna… - redazioneiene : “Tutto il mondo si è basato sulle informazioni che venivano dalla Cina, ma la Cina non comunicava i dati reali”. Qu… - RenatoGianmarco : RT @isabellaisola3: I vigili urbani hanno veramente seri problemi, gente repressa il cui unico obiettivo è quello di fare multe in modo da… - ManuPalo67 : #iorestoacasa #coronavirus In questi giorni abbiamo sentito, nuovamente, esternazioni poco felici e piuttosto aggr… -