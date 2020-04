Rugby, il Pro14 potrebbe riprendere a luglio. Tutte gli scenari di un’ipotesi alquanto ottimistica (Di martedì 21 aprile 2020) Quando ripartirà il Guinness Pro 14, il campionato transnazionale di Rugby cui partecipano la Benetton Treviso e le Zebre? E il campionato celtico ripartirà, o si chiuderà qui? Si svolgerà regolarmente da dove è stato interrotto o, come ipotizzato nelle scorse settimane, si passerà direttamente ai playoff o, addirittura, alla finale secca? Domande al momento senza risposte certe, anche se il Board del Pro 14 ha tutta l’intenzione di portare a termine il torneo. Il Ceo del torneo, Martin Anayi, nei giorni scorsi è stato chiaro, la volontà è quella di concludere ciò che si è iniziato quando l’emergenza Covid-19 e la situazione sanitaria in Europa lo permetteranno. Come detto, però, le ipotesi sul tavolo sono diverse, da una versione ridotta da disputare nell’arco di una settimana ... Leggi su oasport Rugby - Pro14 2020 : si va verso la decisione di disputare direttamente l’atto conclusivo

Rugby: Sei nazioni-CVC. L’accordo c’è, ma non è ancora ufficiale per l’emergenza Coronavirus

Nel 2018 l’azienda ha acquisito il 27% della proprietà della “Premiership Rugby” (massimo campionato rugbistico inglese) per una somma attorno ai 200 milioni di sterline. Un altro contratto è in via ...

