Coronavirus. Come sarà l’estate 2020? La sindaca di Riccione promette: «Spiagge aperte da metà giugno, ma meno aperitivi e più distanza sociale» (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieLa caccia con drone a chi trasgredisce le norme anti-Covid, che negli ultimi giorni ha raggiunto nuove vette di spettacolarizzazione mediatica, lascia spazio invece a una nuova visione per il futuro delle Spiagge italiane, rigorosamente senza plexiglass. Un primo segnale viene dall’Emilia Romagna dove la sindaca di Riccione Renata Tosi ha dichiarato in un’intervista al Resto del Carlino che è intenzionata a riaprire la riviera romagnola, con o senza Coronavirus, a partire dal mese di giugno, in tempo per la stagione estiva. Ansa I controlli della Polizia sulla spiaggia di Rimini – le immagini sono diventate virali nei giorni scorsi, rilanciate anche dalla BbcNiente plexiglass, ma sì a distanziamento sociale Per il momento i piani per la riapertura sono ancora piuttosto ... Leggi su open.online Coronavirus : estate al mare? “Non sarà come gli anni passati”

Coronavirus - Speranza : “Ecco come rafforzeremo la sanità digitale”

Coronavirus - Borsa Milano - europee - asiatiche e Spread del 20 Aprile 2020 : come sta andando il differenziale Bund – Btp in tempo reale (Di lunedì 20 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieLa caccia con drone a chi trasgredisce le norme anti-Covid, che negli ultimi giorni ha raggiunto nuove vette di spettacolarizzazione mediatica, lascia spazio invece a una nuova visione per il futuro delleitaliane, rigorosamente senza plexiglass. Un primo segnale viene dall’Emilia Romagna dove ladiRenata Tosi ha dichiarato in un’intervista al Resto del Carlino che è intenzionata a riaprire la riviera romagnola, con o senza, a partire dal mese di giugno, in tempo per la stagione estiva. Ansa I controlli della Polizia sulla spiaggia di Rimini – le immagini sono diventate virali nei giorni scorsi, rilanciate anche dalla BbcNiente plexiglass, ma sì a distanziamento sociale Per il momento i piani per la riapertura sono ancora piuttosto ...

VittorioSgarbi : #coronavirus Siamo alle barzellette. Oggi l'Oms ci dice che Walter Ricciardi, quello che il Governo ci ha presentat… - francescocosta : Nessuno pretende la perfezione, in una situazione come questa. Ma rispondere – come ha fatto Gallera da Fazio – che… - Tg3web : Come per altre emergenze, anche quella legata al coronavirus rischia di diventare un affare per le mafie. L'associa… - SorryNs : RT @GiancarloDeRisi: Siamo nella #Spagna martoriata dal #coronavirus. Questo anziano è in fila per fare la spesa. I poliziotti l'aiutano: n… - SuperElis2 : RT @CesareSacchetti: Se pensate che il download obbligatorio dell'app Immuni sia il peggio, aspettate. Stanno pensando ai braccialetti per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Come Coronavirus, come sta andando il contagio in Campania? Il focus regione Il Sole 24 ORE Coronavirus, Belen racconta la sua quarantena: "In casa sto scrivendo molto"

Belen Rodriguez racconta come sta trascorrendo la sua quarantena. In collegamento con Verissimo, la showgirl argentina ha raccontato le sue giornate in casa: "Credo che ci porteremo gli strascichi ...

Coronavirus, Gravina: "Fermarsi oggi sarebbe un disastro"

c'è un comitato tecnico scientifico, non non mi sembra che questo sia il problema per fermare un movimento come il nostro. Sul mondo amatoriale, va aperto un altro capitolo». ANSA ...

Belen Rodriguez racconta come sta trascorrendo la sua quarantena. In collegamento con Verissimo, la showgirl argentina ha raccontato le sue giornate in casa: "Credo che ci porteremo gli strascichi ...c'è un comitato tecnico scientifico, non non mi sembra che questo sia il problema per fermare un movimento come il nostro. Sul mondo amatoriale, va aperto un altro capitolo». ANSA ...