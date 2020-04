Scossa di terremoto nel Foggiano | magnitudo 3 7 | la situazione

Leggi su chenews

Un brusco risveglio quello degli abitanti di Poggio Imperiale, è notizia di poco fa, precisamente alle ore 04:57:27 undi3.7 è stato registrato a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 24 chilometri e al momento non si ha notizia di danni a persone o cose. Coordinate geografiche (lat, lon) 41.81, 15.39 ad una profondità di 24 km. Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.