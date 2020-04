“Non ce l’ho!”. Rita Rusic su tutte le furie. Cosa è successo all’ex gieffina (Di sabato 18 aprile 2020) Anche una delle ex protagoniste del ‘Grande Fratello Vip 4’, Rita Rusic, è costretta ovviamente a rispettare la quarantena a causa del male del momento che ha paralizzato tutto il mondo ed anche l’Italia. Durante le giornate, la produttrice cinematografica è solita postare foto e video sui social network e spesso si è mostrata mentre era intenta a fare dell’attività fisica nella sua abitazione. In uno dei suoi ultimi post è però stata consigliata da un follower, che le ha fatto notare qualCosa. L’utente in questione, senza però insultarla pesantemente, le ha detto: “Se vuoi rimanere tonica e asciutta devi alzare pesi più grossi e fare meno ripetizioni, così asciughi il grasso esterno e riempi i muscoli…Ma sei talmente fi..a che va bene tutto”. Il consiglio però non ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 aprile 2020) Anche una delle ex protagoniste del ‘Grande Fratello Vip 4’,, è costretta ovviamente a rispettare la quarantena a causa del male del momento che ha paralizzato tutto il mondo ed anche l’Italia. Durante le giornate, la produttrice cinematografica è solita postare foto e video sui social network e spesso si è mostrata mentre era intenta a fare dell’attività fisica nella sua abitazione. In uno dei suoi ultimi post è però stata consigliata da un follower, che le ha fatto notare qual. L’utente in questione, senza però insultarla pesantemente, le ha detto: “Se vuoi rimanere tonica e asciutta devi alzare pesi più grossi e fare meno ripetizioni, così asciughi il grasso esterno e riempi i muscoli…Ma sei talmente fi..a che va bene tutto”. Il consiglio però non ...

borghi_claudio : @ENZOPOLLIO Guardi che io l'editoriale di Travaglio non l'ho letto (ne sono certo perchè evito certe pratiche) mi s… - AleAntinelli : Guardo #OlandaItalia e penso che uno forte come Paolo #Maldini io non l’ho mai più visto. Bravi tanti. Come Maldini nessuno mai. - und3rratedyouth : ho appena finito il primo di Pirati dei Caraibi e adoro troppo perchè non l’ho guardato prima - VincenzoViolano : @gladiatoremassi @Paolorm2012Roma -1 Ma che cazzo hai scritto?Ma davvero lo hai scritto,che poi non sarà ovviamente… - jreeeeene : @danmoonlightbae SONO UNA VERGOGNA OK MA NON HO MAI AVUTO CANALI DISNEY E NON L'HO MAI TROVATO IN TV -

Ultime Notizie dalla rete : “Non l’ho” BMW: l’assistente vocale spiega come funziona la tecnologia di bordo Technoblitz