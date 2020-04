Giro d’Italia 2020, quale sarà il percorso? Bisogna ridisegnare la Grande Partenza. E le montagne oltre i 2000 metri a ottobre… (Di giovedì 16 aprile 2020) Il Giro d’Italia 2020 potrebbe corrersi dal 3 al 25 ottobre ma le date non sono ancora state ufficializzate e c’è in corso una querelle importante perché è stato chiesto agli organizzatori della Corsa Rosa e a quelli della Vuelta di Spagna di ridurre la durata degli eventi: non più 21 tappe ma 18, togliendo dunque tre frazioni e un giorno di riposo in modo da liberare giornate importanti in un calendario che sarà per forza di cose compresso a causa dell’emergenza coronavirus. RCS Sport giustamente non ci sta, al Tour de France sono state concesse le canoniche tre settimane (dal 29 agosto al 20 settembre) e si pretende che lo stesso trattamento venga riservato alla nostra corsa a tappe. Se ne parlerà tantissimo nelle prossime settimane, il direttore Mauro Vegni ha già puntato i piedi e tutte le pretese sono legittime. Il ... Leggi su oasport Ciclismo - Mauro Vegni : “Non ridurremmo il Giro d’Italia di tre giorni. Dobbiamo difendere il nostro prodotto”

Giro d’Italia e Tour de France : quando verranno recuperati? Tutte le possibili date. Corsa Rosa in autunno?

Bianchi bicicletta ufficiale del Giro d’Italia : accordo triennale - sponsor e fornitore della Corsa Rosa (Di giovedì 16 aprile 2020) Ild’Italiapotrebbe corrersi dal 3 al 25 ottobre ma le date non sono ancora state ufficializzate e c’è in corso una querelle importante perché è stato chiesto agli organizzatori della Corsa Rosa e a quelli della Vuelta di Spagna di ridurre la durata degli eventi: non più 21 tappe ma 18, togliendo dunque tre frazioni e un giorno di riposo in modo da liberare giornate importanti in un calendario che sarà per forza di cose compresso a causa dell’emergenza coronavirus. RCS Sport giustamente non ci sta, al Tour de France sono state concesse le canoniche tre settimane (dal 29 agosto al 20 settembre) e si pretende che lo stesso trattamento venga riservato alla nostra corsa a tappe. Se ne parlerà tantissimo nelle prossime settimane, il direttore Mauro Vegni ha già puntato i piedi e tutte le pretese sono legittime. Il ...

Corriere : Giro d’Italia, ufficiale il nuovo calendario: la partenza sarà a ottobre dopo Tour e Mondiali - giroditalia : Bianchi sarà la Bici Ufficiale del #Giro d'Italia. Benvenuta a bordo! | @BianchiOfficial becomes the official bike… - Gazzetta_it : #Merckx: '#Corsa rosa ridotta? No, è la tradizione: i grandi giri sono di tre settimane' - Birnbaumchen : Giro d'Italia 1921 - OA_Sport : Giro d’Italia 2020, quale sarà il percorso? Bisogna ridisegnare la Grande Partenza. E le montagne oltre i 2000 metr… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Cura Italia, l’ok e la battaglia in Senato: arrivano i primi 25 miliardi Corriere della Sera