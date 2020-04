Luca Argentero e la dedica social per la compagna incinta

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Sta incantando l'Italia con Doc - Nelle tue mani, appassionante medical prodotto da Lux Vide che ogni settimana tiene incollati al piccolo schermo 8 milioni di telespettatori su Rai1, ma perè un periodo d'oro anche nella vita privata: laCristina Marino aspetta una bambina. L'attore ne ha approfittato per una toccantesu Instagram.e la Marino sono seduti su un prato fiorito sotto un grande albero con lei che indossa solo una coperta, lasciando intravedere le forme della gravidanza. L'ex gieffino ha scritto:e laper la15 aprile 2020 08:29.

zazoomblog : Il regalo più bello è qua. Luca Argentero compleanno magico con Cristina senza veli - - #regalo #pi… - zazoomnews : Luca Argentero e la dedica damore per la fidanzata Cristina Marino incinta: «Il regalo più bello &egra… - zazoomnews : Poli Opposti la commedia con Luca Argentero su Rai Movie mercoledì 15 aprile - #Opposti #commedia #Argentero #Movie… - zazoomnews : Luca Argentero e la dedica damore per la fidanzata Cristina Marino incinta: «Il regalo più bello &egra… - zazoomblog : Poli Opposti la commedia con Luca Argentero su Rai Movie mercoledì 15 aprile - #Opposti #commedia #Argentero #Movie… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Giovedì 16 aprile alle ore 21.20 su Rai Uno andrà in ondala seconda puntata della medical serie tv Doc- Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero e Matilde Gioli. Dopo il successo della prima ...Poi il pianto irrefrenabile. In prima serata in onda anche Fabio Fazio con l’immancabile prof. Burioni e tanti collegamenti con Tiziano Ferro e Nek ma anche con Lello Arena, Antonio Albanese, Luca ...