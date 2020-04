Approfittando del coronavirus, la Polonia vuole inasprire la legge sull’aborto (Di mercoledì 15 aprile 2020) (foto: Omar Marques ED/Getty Image)Il parlamento polacco discuterà questa settimana una proposta di legge che riduce al minimo le situazioni in cui una donna può ricorrere legalmente all’aborto. Un tentativo simile venne fatto già nel 2016, ma una grande mobilitazione da parte dei gruppi femministi polacchi aveva impedito che il governo apportasse modifiche alla legge in vigore. Adesso l’esecutivo – guidato dal premier conservatore Mateusz Morawiecki – ci riprova, sfruttando a proprio favore le misure di distanziamento sociale in vigore nel paese per contenere i contagi da coronavirus. Infatti, come in altri stati in Europa e nel resto del mondo, in Polonia sono vietati assembramenti e manifestazioni pubbliche – una circostanza che gioca tutta a favore di Morawiecki e dei partiti conservatori che, a differenza del 2016, potrebbero ... Leggi su wired Pene raddoppiate per chi delinque approfittando dell’emergenza : FdI presenta la legge anti sciacalli

Coronavirus - Papa Bergoglio : “Siate generosi - c’è chi si sta approfittando del momento”

Ratti in giro per il centro scientifico approfittando della chiusura (Di mercoledì 15 aprile 2020) (foto: Omar Marques ED/Getty Image)Il parlamento polacco discuterà questa settimana una proposta diche riduce al minimo le situazioni in cui una donna può ricorrere legalmente all’aborto. Un tentativo simile venne fatto già nel 2016, ma una grande mobilitazione da parte dei gruppi femministi polacchi aveva impedito che il governo apportasse modifiche allain vigore. Adesso l’esecutivo – guidato dal premier conservatore Mateusz Morawiecki – ci riprova, sfruttando a proprio favore le misure di distanziamento sociale in vigore nel paese per contenere i contagi da. Infatti, come in altri stati in Europa e nel resto del mondo, insono vietati assembramenti e manifestazioni pubbliche – una circostanza che gioca tutta a favore di Morawiecki e dei partiti conservatori che, a differenza del 2016, potrebbero ...

ricercatrice02 : RT @FmMosca: @rominapanizzol2 Romina, è un attimo 'infiammare' noi del NORD. Devono tenere i toni bassi, molto bassi, come li stiamo tenend… - giuseppe_ursino : RT @OGiannino: Dietro commedia degli aiuti, velivoli russi in questi giorni in Atlantico continuano a testare difese aeree NATO mentre impa… - FmMosca : @rominapanizzol2 Romina, è un attimo 'infiammare' noi del NORD. Devono tenere i toni bassi, molto bassi, come li st… - SStefano93 : Sarebbe bello se,approfittando del momento,i protagonisti della stagione del Triplete organizzassero qualcosa per r… - AndreaMsg71 : RT @albertissimo78: @VNotKind Brescia questa mattina. Si montano antenne a go go. Così come in tutto il territorio italiano approfittando d… -

Ultime Notizie dalla rete : Approfittando del Approfittando del coronavirus, la Polonia vuole inasprire la legge sull aborto Wired.it Approfittando del coronavirus, la Polonia vuole inasprire la legge sull'aborto

Infatti, come in altri stati in Europa e nel resto del mondo, in Polonia sono vietati assembramenti e manifestazioni pubbliche – una circostanza che gioca tutta a favore di Morawiecki e dei partiti ...

Fase 2: dal 4 al 25 maggio ritorno alla normalità?/ Ecco termoscanner e tracciamenti

la Polonia e la Turchia sono aperte quindi qualcuno sta approfittando del virus per fare concorrenza sleale alle nostre imprese”. Salvini si dice d’accordo con la riapertura di alcune attività in ...

Infatti, come in altri stati in Europa e nel resto del mondo, in Polonia sono vietati assembramenti e manifestazioni pubbliche – una circostanza che gioca tutta a favore di Morawiecki e dei partiti ...la Polonia e la Turchia sono aperte quindi qualcuno sta approfittando del virus per fare concorrenza sleale alle nostre imprese”. Salvini si dice d’accordo con la riapertura di alcune attività in ...