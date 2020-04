Polla (Salernitano): brucia il deposito dell’ospedale (Di martedì 14 aprile 2020) Grande paura a Polla nel Salernitano dove il deposito di rifiuti speciali dell’ospedale locale è andato in fiamme provocando il panico. Polla: la storia dell’ospedale in fiamme E’ successo nel Salernitano: grande ansia, immensa paura. Un incendio si è sviluppato all’alba di stamane a Polla in un deposito dell’ospedale locale. Le fiamme erano molto alte, … L'articolo Polla (Salernitano): brucia il deposito dell’ospedale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 14 aprile 2020) Grande paura aneldove ildi rifiuti speciali dell’ospedale locale è andato in fiamme provocando il panico.: la storia dell’ospedale in fiamme E’ successo nel: grande ansia, immensa paura. Un incendio si è sviluppato all’alba di stamane ain undell’ospedale locale. Le fiamme erano molto alte, … L'articolo):ildell’ospedale proviene da www.meteoweek.com.

stampamezzogior : Incendio nel deposito di un ospedale nel salernitano - andrea_falivene : RT @cronachecampane: Incendio in un deposito dell’ospedale di Polla, nella ‘zona rossa’ del Salernitano - cronachecampane : Incendio in un deposito dell’ospedale di Polla, nella ‘zona rossa’ del Salernitano - occhio_notizie : Nessun rinnovo dell'Ordinanza per i comuni di Sala Consilina, Polla, Auletta, Caggiano e Atena Lucana - salernopost : Tra gli ultimi casi di convid-19 nel Salernitano da registrare una donna di Polla residente ad Auletta che è in iso… -