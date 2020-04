Lucifer su Canale 20 gli ultimi episodi della terza stagione mercoledì 15 aprile (Di martedì 14 aprile 2020) Lucifer su Canale 20 la terza stagione gratis anche in streaming su Mediaset Play, le puntate del 15 aprile Ultima occasione per vedere Lucifer in chiaro e in streaming gratis su MediasetPlay, con le puntate 23 e 24 in onda mercoledì 15 aprile su 20 chiude la terza stagione. In realtà la stagione ha due episodi bonus 25 e 24 che per ragioni produttive erano stati accantonati e previsti per la quarta stagione da Warner Bros e Fox ma dopo la cancellazione da parte di Fox andarono in onda sul Canale in cosa alla stagione (ma non saranno trasmessi in chiaro da 20, dalla settimana prossima è prevista la miniserie 22.11.63). Dopo la cancellazione la serie è stata ordinata da Netflix che ha realizzato 10 episodi per una quarta e ne ha ordinati 16 per la quinta per poi cancellare di nuovo la serie, ma ancor prima che la quinta stagione abbia visto la luce sono ... Leggi su dituttounpop Lucifer su Canale 20 gli episodi di mercoledì 8 aprile gratis in streaming su Rai Play

