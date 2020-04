Carlotta Mantovan torna a sorridere | La foto che ha emozionato i fan

Leggi su meteoweek

(Di martedì 14 aprile 2020) La bellaha conquistato i suoi follower su Instagram pubblicato un tenero scatto insieme a Stella, la figlia avuta da Fabrizio Frizzi.ha una “Stella” in piùè, e rimarrà per sempre, la moglie di Fabrizio Frizzi, anche a distanza di ormai due anni da quel nefasto 26 marzo, giorno in … L'articoloLache hai fan proviene da www.meteoweek.com.