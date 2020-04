Emergenza Coronavirus, il virologo: «La Uefa considera di non terminare la stagione» (Di sabato 11 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: il virologo Van Ranst parla di una possibile opzione da parte delle Uefa di non finire la stagione Il virologo Marc Van Ranst ha parlato a Het Nieuwsblad della possibilità di non finire le stagioni, come idea della Uefa. VAN RANST – «Ho l’impressione che l’Uefa stia iniziando a considerare l’idea di non poter terminare questa stagione. Il picco dei contagi è vicino alla discesa. Nessuno può dare una colpa al campionato belga per la sua decisione. La Pro League ha capito che, prima di ricominciare quando ci saranno le condizioni, occorrerebbero 3-4 settimane di preparazioni ai calciatori, pertanto ha considerato poco realista l’ipotesi di ricominciare le competizioni attuali. Le manifestazioni sportive e i concerti saranno le ultime cose a ricevere il permesso dai governi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus - Ancelotti : «Vado in bici e in spiaggia - rispettando le distanze»

Emergenza coronavirus: in Sicilia via al piano da 1,5 miliardi per famiglie e imprese

La Regione definisce un piano da un miliardo e mezzo di fondi europei da destinare all'emergenza economica scatenata dal coronavirus. Il testo, inserito nella Finanziaria e approvato dalla giunta ...

