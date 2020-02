“Lasciateci le mascherine”, l’appello sui social di una ragazza malata che combatte il Coronavirus (Di venerdì 28 febbraio 2020) Negli ultimi giorni, l’aria che si respira nel nostro Paese è diversa e la colpa non è del Coronavirus ma della percezione che le persone hanno di questa epidemia, perché dovremmo ricordare tutti quanti che prima di essere soggetti a rischio, siamo esseri umani. E se la paura, trasformatasi quasi in psicosi che si sta diffondendo in Italia, più velocemente del virus stesso che si è abbattuto sul nostro Paese ci fa perdere di vista alcune priorità umane, l’appello di questa ragazza sembra riportarci alla realtà. Lei si chiama Elena Vaccari e da tempo sta combattendo contro una terribile malattia. Questa ragazza emiliana infatti ha la leucemia e la sua condizione le impone di stare particolarmente attenta a non contrarre il COVID-19. “Lasciate le mascherine a noi immunodepressi” – scrive la ragazza attraverso il suo profilo Facebook in un post che è uno sfogo ma anche un appello ... Leggi su dilei

