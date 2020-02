Bad Boy for Life in vetta ad un boxoffice italiano "malato" di Coronavirus (Di venerdì 28 febbraio 2020) Bad Boy for Life è primo negli incassi al boxoffice italiano in una settimana di sale chiuse in tutto il nord Italia per via dell'emergenza Coronavirus. L'effetto Coronavirus continua ad abbattersi sul boxoffice italiano che vede Bad Boys for Life conquistarne la vetta con però appena 34 mila euro, superando il milione complessivo di incasso. Seguono a ruota Muccino con Gli anni più belli con 32 mila e 5 milioni in toto, anche se ci parla che per via della situazione d'emergenza il film abbia perso circa 2 milioni di euro e chiude Parasite, che conquista altri 20 mila ma si attesta però sopra i 5 milioni. Tutti gli altri film in classifica chiudono con meno di 20 mila euro, dagli oltre 17 mila de Il ... Leggi su movieplayer

