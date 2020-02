Vieni da me, la madre di Morgan scoppia a piangere mentre parla con Caterina Balivo. E lui chiama in diretta (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo quella chiamata a sorpresa, la mamma di Morgan, nella puntata di Vieni da me di martedì 11 febbraio, è intervenuta in collegamento telefonico. La donna, che ha raccontato cose del figlio che quasi nessuno sapeva, è scoppiata a piangere e si è commossa. La signora Luciana e Morgan non hanno rapporti da molto tempo, in particolare da quando lui è stato sfrattato dalla sua casa di Monza. I due si sono mandati solo qualche messaggio ma la donna ha confessato di non sapere neanche dove viva ora suo figlio. La donna ha saputo che il figlio era stato sfrattato solo poco prima che lasciasse la casa… “Questa rottura mi fa male. Non è vero che è stato lasciato solo, è lui che si è isolato – ha detto la donna – Da quando c’è stato lo sfratto non ci sentiamo più se non per dei messaggi. Dopo la telefonata a Vieni da me mi ha scritto solo: ‘Brava mamma’”. La donna ha svelato quanto il ... caffeinamagazine

