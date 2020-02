Prescrizione, Bellanova: “Italia Viva andrà fino in fondo. Se il Pd si è piegato, noi non accettiamo nessun baratto. Conte? Prenda tempo” (Di martedì 11 febbraio 2020) “Noi siamo una forza politica giovane che ha valori profondi. E diciamo con molta franchezza che non c’è baratto tra tenuta del governo e la giustizia giusta. Faremo fino in fondo la nostra parte per garantire il diritto degli imputati ad avere la fine del processo e della parte lesa rispetto ai processi che sono in corso”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da Teresa Bellanova, ministra dell’Agricoltura e capadelegazione di Italia Viva al governo. Reiterate le stoccate al presidente del Consiglio: “Su questo tema è il presidente Conte che deve assumere la responsabilità di decidere se si creano le condizioni per andare avanti o se si sfiducia la maggioranza. Se una maggioranza è composta da quattro forze politiche, sono quattro le forze politiche che devono raggiungere una sintesi. Se, invece, una forza politica ... ilfattoquotidiano

