Coronavirus: bambino in quarantena volontaria e precauzionale a Rimini (Di martedì 11 febbraio 2020) I genitori di un bambino di Rimini hanno deciso che il piccolo non frequenterà la scuola e si sottoporrà a una quarantena volontaria per Coronavirus. La famiglia, infatti, è rientrata da poco da un viaggio in Cina e, nonostante la regione visitata sia ben lontana da Wuhan, hanno optato per un periodo di quarantena. Il piccolo, inoltre, non avrebbe presentato alcun sintomo sospetto, né alcuna linea di febbre. Coronavirus Rimini, bambino in quarantena volontaria Primo caso di quarantena volontaria per Coronavirus a Rimini: i genitori di un bambino hanno disposto un periodo di 14 giorni lontano dai compagni di scuola. Il piccolo, rientrato da un viaggio con la famiglia nel paese di origine (ben lontano da Wuhan) non avrebbe presentato alcun sintomo sospetto. In via precauzionale, però, i genitori non gli hanno permesso di andare a scuola. Inoltre, un altro caso riguarda invece le scuole ... notizie

UNICEF_Italia : Un gesto di grande intelligenza e sensibilità per dire no a qualsiasi pregiudizio e discriminazione connessi al… - MuredduGiovanni : RT @patrikscaria62: quel gran coglione che tutti conoscete, ha detto che é tutto apposto.. quindi gente... state sereni e pensate al micet… - roby_my_love : RT @catlatorre: Il virus ha colpito una nuova vittima. Questa volta è toccato a un bambino cinese di 11 anni, a #Bologna E no, non è il… -