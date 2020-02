American PIe, Jason Biggs: "La scena della webcam oggi sarebbe inaccettabile" (Di martedì 11 febbraio 2020) La star di American Pie, Jason Biggs, sostiene che la scena della webcam non sarebbe proponibile nell'epoca odierna, a causa del movimento Me Too. Jason Biggs, volto storico della saga cinematografica di American Pie, ha confessato che una scena chiave del primo teen-movie del franchise di fine anni '90, non potrebbe essere mai realizzata attualmente, nell'epoca del MeToo. Intervenuto in un talk show Americano, Jason Biggs ha spiegato che la scena nella quale il suo personaggio usa una webcam nascosta per filmare una studentessa che si spoglia e si masturba nella sua stanza oggi sarebbe improponibile:"Era in un periodo molto specifico. Proprio mentre Internet si stava espandendo. Abbiamo avuto quell'intera scena con la webcam in rete che oggi non sarebbe mai stata realizzata". Nella ... movieplayer

