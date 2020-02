Il Real San Nicola fa fatica ma vince, da applausi il fair play di Verdicchio (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – Ha conquistato altri tre punti pesanti il Real San Nicola Manfredi, al termine di una vera e propria altalena di gol, ma la notizia della sfida vinta sul campo dell’Arpaise, è data dal grandissimo gesto di fair play di Danilo Verdicchio. Un gesto che dovrebbe essere di routine, specie sui campi polverosi del calcio dilettantistico, ma purtroppo però sempre più raramente si vedono. Ebbene, sul punteggio di 3-3, con l’Arpaise che rimonta due gol con la doppietta di Di Grazia, a due minuti dal termine Verdicchio, a tu per tu con il portiere avversario, calcia volontariamente fuori la palla per consentire al giocatore di casa La Concordia di essere soccorso per via un brutto infortunio alla spalla subito durante la stessa azione. Un gesto che ha strappato scroscianti applausi da parte di tutti i presenti all’incontro, in campo e ... anteprima24

