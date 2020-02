Domenica In, Mara Venier: «Ringrazio Bugo che è venuto a titolo di amicizia, Morgan è andato dalla D’Urso e lì forse qualcosina gli hanno dato» – Video (Di domenica 9 febbraio 2020) Mara Venier e Bugo Bugo e Morgan si sono divisi… anche i programmi in cui presenziare. Lo scontro tra i due cantanti – che ha infiammato il Festival di Sanremo 2020 - continua a tenere botta in tv nonostante la kermesse sia ormai terminata. Poco fa, Bugo era ospite nello speciale di Domenica In dall’Ariston, per raccontare la sua versione dei fatti sul litigio con Morgan e sul polverone mediatico che ne è seguito. Il suo ‘compare’, invece, sarà a a Live – Non è la D’Urso. Ed è proprio sulla sua partecipazione al programma di Barbara D’Urso che Mara Venier ha lanciato una frecciatina a Morgan ringraziando Bugo e puntualizzando: “Io Ringrazio Bugo che è venuto qua a titolo di amicizia, vogliamo chiamarlo così, mentre Morgan è andato dalla D’Urso e lì forse qualcosina gli hanno dato, no?” ha commentato la Venier, tra le risate di alcuni ospiti in ... davidemaggio

