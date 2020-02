Verona-Juventus, l’ironia dei social e il ‘povero arbitro Massa’: “Addio eroe, ci mancherai” [FOTOGALLERY] (Di domenica 9 febbraio 2020) La Juve perde ancora. Bianconeri alla seconda sconfitta esterna consecutiva. Non basta il solito Ronaldo, due ingenuità difensive regalano il successo in rimonta all’Hellas Verona. Tra le due ingenuità, anche quella commessa da Bonucci all’85’: il difensore, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, modifica la traiettoria del pallone colpito di testa da Kumbulla, deviando col braccio largo sulla traversa. Dopo consulto Var, l’arbitro concede il tiro dal dischetto, che Pazzini realizza e che vale i tre punti per gli scaligeri. Proprio l’arbitro della sfida, Massa, è finito nel calderone social nel post gara. Molta ironia tra i commenti degli utenti: “addio eroe”, si legge. Oppure “l’arbitro Massa ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore”. Anche “salutate l’arbitro Massa, non lo rivedrete ... calcioweb.eu

