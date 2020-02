Valentino Rossi, MotoGP: “Bilancio positivo, Jorge Lorenzo mi ha dato consigli per le traiettorie” (Di sabato 8 febbraio 2020) Valentino Rossi ha concluso al decimo posto la seconda giornata di Test MotoGP a Sepang, il Dottore ha chiuso a mezzo secondo da Fabio Quartararo ma il passo sulla lunga distanza è stato positivo per l’alfiere della Yamaha che ha infatti tratto indicazioni molto interessanti da queste prove in Malesia. Il nove volte Campione del Mondo è infatti stato molto lucido nell’analisi rilasciata a it.motorsport.com: “Il bilancio di oggi penso che sia più positivo di ieri. A livello di posizione sono solo decimo, quindi niente di che. Sono contento perché abbiamo lavorato sempre con la moto nuova ed abbiamo imparato un sacco di cose. Ho provato alcune cose per migliorare il grip in accelerazione, ma anche per migliorare la frenata e abbiamo trovato alcune cose positive, però non vi dico cosa“. Il centauro di Tavulllia ha proseguito: “Ancora non riusciamo a sfruttare ... oasport

