Sanremo 2020, Maurizio Crozza imita Tiziano Ferro che stona e piange (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il giorno dopo il debutto di Tiziano Ferro sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020, è già tempo di parodia. A firmarla Maurizio Crozza, che cavalca l'eco mediatica della kermesse canora di Rai1 per lanciare la nuova stagione di Fratelli di Crozza, al via su Nove da venerdì 28 febbraio in prima serata. Il comico propone il cantautore di Latina sottolineandone la sua facilità a lasciarsi andare alle emozioni, come ha fatto ieri quando ha interpretato Almeno tu nell'universo di Mia Martini. Una perfomance decisamente non impeccabile dal punto di vista tecnico, terminata con le lacrime di Ferro e con l'abbraccio di quest'ultimo al conduttore e direttore artistico Amadeus. Sanremo 2020, Maurizio Crozza imita Tiziano Ferro che stona e piange (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2020 19:42. blogo

