LIVE Trieste-Dinamo Sassari 64-72, Serie A basket in DIRETTA: gli alabardati provano la rimonta negli ultimi 5 minuti

Trieste recupera, va in transizione e Mitchell commette fallo in attacco. Gran giocata di Pierre che salva il possesso di Sassari scagliando sui piedi di Washington. 67-75 TRIPLA di Fenandez su assist di Jones. 64-75 Un libero di Pierre. 64-74 Semigancio destro di Dyshawn Pierre, nuovo break della Dinamo. Ora gli ultimi 4'48" di partita, entrambe le squadre in bonus. 64-72 Due liberi di Gentile, +8 Banco di Sardegna. Con 6'37" sul cronometro la situazione falli è Trieste 2-Sassari 3. 64-70 2/2 Hickman, due possessi di vantaggio per la Dinamo. Hickman va in contropiede di nuovo e subisce fallo, time out Pozzecco, poi ci saranno due liberi per l'americano. 62-70 Justice chiude un contropiede dopo una persa del Banco, potrebbe ancora non essere finita, ci crede il pubblico di Trieste. 60-70 Jones appoggia al ...

