Brani Sanremo 2020 | Raphael Gualazzi canta Carioca | il testo e il significato

Raphael Gualazzi è pronto a salire ancora una volta sul palco dell'Ariston e, questa volta, per Sanremo 2020, lo farà con il brano Carioca. Non è la prima volta che Gualazzi gareggia al Festival della Canzone italiana ma quest'anno sembra proprio che il suo obiettivo principale sia quello di far divertire tutti i presenti al Teatro di Sanremo e i telespettatori da casa. E dalle premesse sembra proprio che Raphael Gualazzi riuscirà a colpire il pubblico del Festival di Sanremo con il suo ritmo molto particolare del suo nuovo brano in gara tra i Big. Andiamo a questo punto a conoscere il testo di Carioca, la canzone che Raphael Gualazzi canterà sul prestigioso palco di Sanremo 2020. Il brano dell'artista, già come fa intuire il titolo, ha delle sonorità di ispirazione cubana, uno stile che colorerà il Teatro Ariston con musica e parole.

