Musei, rientrati al Matt di Terzigno gli affreschi del “Larario” (Di sabato 1 febbraio 2020) Mercoledì 29 gennaio 2020, presso il Matt, si è tenuto l’evento per il rientro degli affreschi del Larario al Matt, dopo l’esposizione nella Mostra temporanea alle Scuderie del Quirinale in Roma. Hanno preso parte alla manifestazione di apertura della nuova Sala Larario oltre al sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, l’assessore alla Cultura Genny Falciano, il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo e il direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna. “Il Museo Archeologico di Terzigno – dichiara il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri – è stata una scommessa, con numeri alla mano, che già ci sta dando soddisfazioni. Considerando che in soli tre mesi dall’inaugurazione abbiamo avuto oltre mille visitatori, a cui si aggiungono circa mille studenti delle scuole del territorio e sono stati organizzati oltre 15 eventi culturali di ... ildenaro

Musei rientrati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Musei rientrati