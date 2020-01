Competencia Oficial | torna la coppia Antonio Banderas e Penélope Cruz (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gli amati volti cinematografici spagnoli, Antonio Banderas e Penélope Cruz, reciteranno insieme in un nuovo film intitolato Competencia Oficial Competencia Official sarà diretto dai cineasti argentini Mariano Cohn e Gastón Duprat (The Distinguished Citizen, The Man Next Door). La coppia ha recentemente recitato in Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar, anche se non sono mai … L'articolo Competencia Oficial torna la coppia Antonio Banderas e Penélope Cruz proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

