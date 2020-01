MotoGP, si accende il mercato dei piloti: Rossi in Petronas e Mir in Ducati? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ipotesi Valentino Rossi in Petronas insieme al fratello Luca Marini o all’amico Franco Morbidelli. La Ducati pensa al talento spagnolo. ROMA – Si accende il mercato dei piloti di MotoGP per il 2021. L’annuncio della Yamaha ha iniziato a muovere lo scacchiere che nelle pRossime settimane potrebbe completarsi. Nelle ultime ore è nata l’ipotesi di un passaggio di Valentino Rossi in Petronas per chiudere la carriera nel migliore dei modi. Il Dottore dovrebbe prendere il posto di Fabio Quartararo con la ‘seconda guida’ che sembra essere una sfida italiana tra Franco Morbidelli (anche lui in ottica Ducati) e Luca Marini. Non possiamo escludere, però, un possibile ritiro del nove volte campione del mondo per dare spazio ai due connazionali che potrebbero formare la coppia del futuro. Ducati spiazzata Chi è rimasta ‘spiazzata’ dalla ... newsmondo

