Quanto guadagna Eriksen all’Inter: stipendio e valore di mercato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Quanto guadagna Eriksen all’Inter: stipendio e valore di mercato Christian Eriksen è un giocatore dell’Inter; il danese ha rifiutato il rinnovo con i londinesi del Tottenham, quindi è sbarcato alla corte di Antonio Conte. Il tecnico salentino adesso può contare su un top player in mediana. Quanto hanno speso i nerazzurri per aggiudicarselo e quale sarà lo stipendio del centrocampista? Eriksen: Quanto ha speso l’Inter per aggiudicarselo? In queste ore l’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Christian Eriksen. Dopo una lunga trattativa, i nerazzurri sono riusciti ad aggiudicarsi il centrocampista danese: al Tottenham andranno 20 milioni di euro a cui bisogna aggiungere il contributo di solidarietà – da pagare se la cessione di un calciatore professionista avviene con un contratto ancora in corso (5% del prezzo stabilito per il cartellino, in questo caso, un ulteriore ... termometropolitico

