Pm "graziano" Casarini & Co. ma indagano le Fiamme gialle (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mauro Indelicato La procura di Agrigento starebbe indagando sul comportamento della Guardia di Finanza nei confronti della Mare Jonio La richiesta di archiviazione dell’indagine su Luca Casarini e su Pietro Marrone, rispettivamente capo missione e comandante della nave Mare Jonio, potrebbe non comportare la definitiva chiusura del caso. Gli inquirenti infatti, così come ha rivelato Il Fatto Quotidiano, potrebbero mettere gli occhi sull’operato della Guardia di Finanza. Per questo, all’interno degli uffici della procura di Agrigento, che ha in mano le indagini, sono ore molto concitate. Il caso Mare Jonio, come si sa, è nato nello scorso mese di marzo, quasi un anno fa. Dopo un periodo relativamente tranquillo sul fronte immigrazione, a largo di Lampedusa si è riaffacciata una nuova nave di un’Ong con 49 migranti a bordo. L’imbarcazione era per l’appunto la Mare Jonio, ... ilgiornale

