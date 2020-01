NBA 2019-2020: Doncic batte Gallinari, Houston vince in casa di Utah con 50 punti di Eric Gordon (Di martedì 28 gennaio 2020) Sei le partite che si sono svolte nella notte NBA. Il risultato più ecclatante è sicuramente quello emerso dal match di Salt Lake City tra gli Houston Rockets e i padroni di casa degli Utah Jazz. I texani, infatti, si sono presentati sul campo dei mormoni, per una sfida tra potenze della Western Conference, privi sia di Russel Westbrook che di James Harden, ma sono riusciti ad espugnare il fortino avversario con 50 punti di uno scatenato Eric Gordon, giocatore di grandissimo talento spesso frenato dagli infortuni. Risultato finale 126-117 e per i Jazz è la quarta sconfitta davanti al pubblico amico su 22 partite giocate. Nell’altro big match della conference occidentale, invece, i Dallas MavEricks espugnano Oklahoma City con il risultato di 107-97. Decisivo un Luka Doncic da 29 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Per Danilo Gallinari ci sono 14 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. I Thunder, ... oasport

Eurosport_IT : Kobe è stato l'ispirazione di migliaia di ragazzini che volevano solo giocare a basket. Kobe è stato quello citato… - Eurosport_IT : Reggio Emilia era come casa sua in Italia. E Reggio Emilia non dimentica. Davanti al palazzo di via Guasco, ci sar… - Eurosport_IT : @TMZ Una notizia sconvolgente per tutti gli amanti dello sport, ciao Kobe Bryant. -