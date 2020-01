Victoria Pennington attacca Pasquale Laricchia: “Mi hai maltrattato, sei stato violento” (Di domenica 26 gennaio 2020) Victoria Penningtonha ha scritto una lettera a Pasquale Laricchia, l’ex la maltrattava? Le pesanti accuse dell’ex gieffina Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Victoria Pennington, divenuta nota molti anni fa per aver partecipato al Grande Fratello 3. L’ex gieffina tramite una lettera pubblicata sul settimanale Di Più si è scagliata pesantemente contro l’ex fidanzato Pasquala Laricchia, ex concorrere dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica di Salvo Veneziano, Laricchia è stato bacchettato perché rideva alle parole del pizzaiolo siciliano, lui ci ha tenuto però a precisare di aver sempre rispettato le donne, la sua ex fidanzata però non sembra essere d’accordo con lui. Nella lettera scritta su Di Più, la Pennington ha scritto: “Sono sconvolta, Pasquale: mentre Salvo faceva battute su quella ... nonsolo.tv

